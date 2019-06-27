2019-06-27T15:25:51+03:00
Общество

«Жесть как жарко»: скандальный блогер Соколовский устроился курьером

На тяжелой работе он трудился всего один день
Лев ИСТОМИН
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Соколовский будет чаще оставлять чаевыеСоколовский будет чаще оставлять чаевыеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский, известный своим уголовным делом за ловлю покемонов в Храме-на-Крови, проработал один день курьером «Яндекс.Еды».

Освоить новую профессию он попытался, чтобы понять, насколько она трудная. Однако на официальную работу его не взяли, по его словам, из-за судимости. Но Соколовский смог найти человека, который дал ему на день форму, сумку и смартфон с заказами.

Блогер выполнил один заказ, но потом отказался трудиться, сославшись на жару и усталость, пишет издание «Наша Газета».

- Жесть как жарко. Очень тяжело разобраться в этой карте, которая жесть как лагает. Очень тяжело в этом плане, что постоянно приходится искать какие-то локации, - говорит Руслан Соколовский.

Теперь блогер намерен чаще оставлять клиентам чаевые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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