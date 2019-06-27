2019-06-27T15:23:55+03:00
Общество

Мать и дочь на Урале обманули 30 человек, обещая помочь с покупкой жилья

За свои услуги они брали от 150 до 900 тысяч рублей
Данил СВЕЧКОВ
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Теперь мошенницам грозит до десяти лет лишения свободы.Теперь мошенницам грозит до десяти лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге поймали 69-летнюю пенсионерку и ее 29-летнюю дочь, которые промышляли мошенничеством. По версии следствия, от рук женщин пострадали около 30 человек. Они предлагали горожанам свою помощь при покупке квартир по «льготной» цене. За свои услуги женщины просили деньги, а потом, получив их, просто исчезали.

- Деньги злоумышленницами присваивались, а получение «покупателями» недвижимости под различными надуманными предлогами откладывалось на неопределенный срок, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, в каждом случае варьируется от 150 тысяч до 900 тысяч рублей.

По статье «Мошенничество» женщинам грозит до десяти лет лишения свободы.

- До решения суда матери, ранее судимой за имущественное преступление, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а ее дочери - обязательство о явке, - добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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