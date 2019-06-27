Стригут в трусиках: в Екатеринбурге за полмиллиона продают парикмахерскую в стиле «ню»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-27T14:22:35+03:00

Владелец сделал акцент не на услугах, а на персонале Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Екатеринбурге на продажу выставили салон-парикмахерскую, где клиентов обслуживают девушки в кружевных масках и нижнем белье.

Мужской салон красоты на Крестинского, 63, давно известен ценителям женской красоты - сегодня здесь больше 200 постоянных клиентов. Поэтому и доход нового владельца будет выше, чем в обычных салонах красоты.

Фото: портал недвижимости N1

В парикмахерской не только стригут. Здесь есть массажный кабинет, комната отдыха, предоставляются услуги маникюра и педикюра. Стоит такое удовольствие 500 тысяч рублей.

- Основное направление - массаж, стрижка, оформление бороды и усов, шугаринг, интимная стрижка, депиляция, маникюр и педикюр для мужчин, - отмечено в объявлении.

Фото: портал недвижимости N1

Информация о продаже опубликована сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU