Стригут в трусиках: в Екатеринбурге за полмиллиона продают парикмахерскую в стиле «ню»
В Екатеринбурге на продажу выставили салон-парикмахерскую, где клиентов обслуживают девушки в кружевных масках и нижнем белье.
Мужской салон красоты на Крестинского, 63, давно известен ценителям женской красоты - сегодня здесь больше 200 постоянных клиентов. Поэтому и доход нового владельца будет выше, чем в обычных салонах красоты.
Фото: портал недвижимости N1
В парикмахерской не только стригут. Здесь есть массажный кабинет, комната отдыха, предоставляются услуги маникюра и педикюра. Стоит такое удовольствие 500 тысяч рублей.
- Основное направление - массаж, стрижка, оформление бороды и усов, шугаринг, интимная стрижка, депиляция, маникюр и педикюр для мужчин, - отмечено в объявлении.
Фото: портал недвижимости N1
Информация о продаже опубликована сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU