2019-06-27T14:28:53+03:00
Недвижимость

«Группа ЛСР» приступила к строительству второй очереди «Рассветного»

В новом доме представлены квартиры правильной формы с разнообразными планировками
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Фото: предоставлено пресс-службой ЛСРФото: предоставлено пресс-службой ЛСР
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«Группа ЛСР» приступила к строительству нового дома в составе жилого квартала «Рассветный» на ЖБИ. Он рассчитан на 286 квартир и будет построен менее чем за 2 года: ввод в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2021 года.

В новом доме представлены квартиры правильной формы с разнообразными планировками. Среди них есть уютные однокомнатные квартиры площадью от 37,5 до 39 кв. м, компактные и классические двухкомнатные от 44 до 62 кв. м, а также трехкомнатные квартиры площадью 75 - 76,5 кв. м. В некоторых планировках предусмотрена гардеробная.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка «под ключ». Подъезд будет ярким и стильным. Во дворе дома расположатся детские и спортивные площадки, велодорожка и зоны отдыха для взрослых.

«Рассветный» - один из лучших кварталов Екатеринбурга благодаря его расположению и наполнению. Во дворе комплекса находится муниципальный детский сад на 350 мест, спортивный корт и паркинг. В шаговой доступности расположены гимназия № 176, которая входит в топ-5 лучших школ города, корпуса ведущих вузов (УрФУ, ГУ и УрГЮА), поликлиника, аптеки, отделения банков, салоны красоты, различные магазины и супермаркеты. В 10 минутах ходьбы от «Рассветного» находится лесопарк «Каменные палатки», который подходит для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха на берегу озера Шарташ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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