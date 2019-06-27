Как с 1 июля в Екатеринбурге повысятся тарифы
Жителей Екатеринбурга с 1 июля 2019 года ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ. С этого дня дороже станет холодная и горячая вода, а также электроэнергия. С сентября подорожает отопление.
Холодная вода подорожает с 35,77 рубля до 35,78 рубля за кубический метр.
Водоотведение: с 22,03 рубля 23,05 рубля за кубический метр.
Горячая вода: нагрев с 1873 рублей/Гкал до 1911,34 рубля/Гкал, теплоноситель: с 35,75 рубля до 35,78 рубля.
Горячая вода (котельные): нагрев с 1696,14 рубля/Гкал до 1730,14 рубля/Гкал. Теплоноситель: с 35,77 рубля до 35,78 рубля.
Электроэнергия: день с 4,37 рубля/кВт*час до 4,67 рубля/кВт*час. Ночь: с 2,06 рубля/кВт*час до 2,2 рубля/кВт*час.
Электроэнергия для квартир с электроплитами: день с 3,04 рубля/кВт*час до 3,25 рубля/кВт*час. Ночь: с 1,44 рубля/кВт*час до 1,54 рубля/кВт*час.
Централизованное отопление: с 1873,92 рубля/Гкал до 1911,34 рубля/Гкал.
Отопление (котельные): 1696,14 рубля/Гкал до 1730,14 рубля/Гкал.
Мусор с начала лета стал дешевле, теперь он стоит 101 рубль 4 копейки за одного проживающего на жилой площади.
ИСТОЧНИК KP.RU