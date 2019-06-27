2019-06-27T14:33:21+03:00
Недвижимость

Как с 1 июля в Екатеринбурге повысятся тарифы

Холодная вода подорожает всего на 1 копейку
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Цифры в квитанциях с 1 июля подрастутЦифры в квитанциях с 1 июля подрастутФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Жителей Екатеринбурга с 1 июля 2019 года ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ. С этого дня дороже станет холодная и горячая вода, а также электроэнергия. С сентября подорожает отопление.

Холодная вода подорожает с 35,77 рубля до 35,78 рубля за кубический метр.

Водоотведение: с 22,03 рубля 23,05 рубля за кубический метр.

Горячая вода: нагрев с 1873 рублей/Гкал до 1911,34 рубля/Гкал, теплоноситель: с 35,75 рубля до 35,78 рубля.

Горячая вода (котельные): нагрев с 1696,14 рубля/Гкал до 1730,14 рубля/Гкал. Теплоноситель: с 35,77 рубля до 35,78 рубля.

Электроэнергия: день с 4,37 рубля/кВт*час до 4,67 рубля/кВт*час. Ночь: с 2,06 рубля/кВт*час до 2,2 рубля/кВт*час.

Электроэнергия для квартир с электроплитами: день с 3,04 рубля/кВт*час до 3,25 рубля/кВт*час. Ночь: с 1,44 рубля/кВт*час до 1,54 рубля/кВт*час.

Централизованное отопление: с 1873,92 рубля/Гкал до 1911,34 рубля/Гкал.

Отопление (котельные): 1696,14 рубля/Гкал до 1730,14 рубля/Гкал.

Мусор с начала лета стал дешевле, теперь он стоит 101 рубль 4 копейки за одного проживающего на жилой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники «РЖД Бонус» получили возможность оформлять премиальные билеты за рубеж
Кричал на весь двор: в Нижнем Тагиле мужчина вытащил ребенка из горящей квартиры
«БКС Брокер» запустил инвестиционное приложение с «МегаФон»
Стригут в трусиках: в Екатеринбурге за полмиллиона продают парикмахерскую в стиле «ню»
В сотню Forbes попал только один вуз Екатеринбурга
К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» посетил уникальный Музей мотоциклов в Ирбите
Новый мост в Екатеринбурге построят за пять лет
«Группа ЛСР» приступила к строительству второй очереди «Рассветного»
Алексей Вихарев: с местами для храма в Екатеринбурге определились, теперь нужно провести опрос
На Урале застройщики получили свыше 10 миллионов рублей по фиктивным контрактам на строительство жилья детям-сиротам
К границе Урала и Сибири: второй день автопробега «Комсомолки» начался с посещения Музея гравюры в Ирбите
«Свершилось»: 1 июля откроют движение по Макаровскому мосту
Подбит в неравной схватке с фашистами: на Урале полиция разыскивает родственников погибшего танкиста
Свердловский судья перешел на работу в Верховный суд
В центре Екатеринбурга Chevrolet Cruze влетел в правительственный автомобиль и перевернулся
Многодетную семью погорельцев, которую спасла собака, неравнодушные люди завалили вещами
Во время второго этапа опрессовок в Екатеринбурге нашли 24 повреждения теплотрасс
«Оставим две площадки»: мэр Екатеринбурга заявил, что на месте взорванной телебашни нельзя строить храм
«Обломки повредили два автомобиля и разбили окно»: в Екатеринбурге около Музея ИЗО прорвало трубу
В Екатеринбурге обновят автобусный маршрут №27
«Я не прошла, но корону дали»: уралочки, участвующие в «Краса России», покинули конкурс
В Екатеринбурге рядом с домом-памятником архитектуры 20 века построят офисное здание
За июнь из кластера «Гора Белая» вывезли 3,5 тысячи кубометров мусора
К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» добрался до ключевой точки маршрута
Все по закону: французы пытаются отнять у жительницы Екатеринбурга свободу и сына