За июнь из кластера «Гора Белая» вывезли 3,5 тысячи кубометров мусора

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-26T18:47:15+03:00

К 2028 году планируют повысит поток туристов на объект до 1,5 миллионов человек

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В туристско-рекреационном кластере «Гора Белая» начали уничтожать стихийные свалки. В июне ликвидировали 15 – это 3,5 тысячи кубометров мусора. В июле уберут еще 20.

– В развитии туристских территорий ключевое – это создание комфортной и эстетичной среды. Нужна современная и понятная система обращения с коммунальными отходами, – пояснил генеральный директор управляющей компании кластера Леонид Гункевич. – Сейчас мы формируем и регламентируем это направление, настраиваем систему координации, в том числе для выявления и пресечения несанкционированного сброса мусора.

«Гора Белая» - первый туристско-рекреационный кластер на Урале. Он занимает территорию в 2,5 тысячи километров, в которую входит горнолыжный комплекс, парк «Река Чусовая», Висимский заповедник и 15 сел. Предполагается, что к 2028 году там создадут 200 туробъектов, а такэе проведут модернизацию действующих. Турпоток должен возрасти до 1,5 миллиона человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU