2019-06-26T13:26:04+03:00
Общество

Привет из Екатеринбурга: Почта России предлагает бесплатное отправление открыток с Ural Music Night

Эта возможность есть у всех посетителей фестиваля
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба Почты РоссииФото: пресс-служба Почты России
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Почта России предложила жителям и гостям Екатеринбурга бесплатно отправить открытки друзьям и знакомым с ежегодного музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет в уральской столице 28 июня.

Стойка с открытками вместе с почтовым ящиком будут находиться в информационном центре фестиваля возле памятника основателям города. Открытку можно заполнить здесь же и сразу переслать ее адресату. Кстати, участники акции смогут самостоятельно поставить оттиск почтового штемпеля, который изготовили специально для фестиваля. Макет почтовой марки создали дизайнеры музыкального фестиваля.

Ural Music Night пройдет в этом году на 80 музыкальных площадках, где выступят 2,5 тысячи артистов. По предварительным подсчетам мероприятие посетят 220 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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