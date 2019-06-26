2019-06-26T10:02:33+03:00
Общество

В Невьянске мужчину отказывались госпитализировать четыре дня, а потом пришлось удалить желчный пузырь

Теперь Сергей получит 300 тысяч рублей за то, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь
Дарья РЯБОВА
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У мужчины не успели вовремя определить диагноз, из-за чего он потерял желчный пузырьУ мужчины не успели вовремя определить диагноз, из-за чего он потерял желчный пузырьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше года Сергей боролся за то, что справедливость восторжествовала и вот наконец Свердловский областной суд заставит Невьянскую городскую больницу возместить мужчине моральный вред. Всё потому, что в апреле прошлого года мужчина обращался к врачам с высокой температурой, но его отправили домой. Лучше Сергею не становилось, три дня он пролежал дома, несколько раз вызывал скорую помощь, но его не госпитализировали.

Сергей вновь пришел в больницу, где ему провели УЗИ и обнаружили признаки острого холецистита (прим.ред. - воспаление желчного пузыря). Его экстренно отправили в реанимацию, провели две операции, чтобы спасти его от строго перитонита (прим.ред. - воспаление брюшной полости). В итоге мужчине пришлось удалить желчный пузырь. После этого пострадавший обратился в суд, чтобы получить компенсацию за нанесенный вред.

- В итоге больница выплатит Сергею 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 100 тысяч рублей, - оглашают результат в Свердловском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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