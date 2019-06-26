В Екатеринбурге мошенник, который выманивал из людей деньги, представляясь полицейским, сядет в тюрьму на три года

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-26T09:31:13+03:00

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Звонил, представлялся сотрудником полиции, говорил, что сыну грозит уголовная статья и убеждал, что «замнет» дело, если получит деньги. По такой схеме действовал Анатолий Колосов, Мужчина получал от «родственников» деньги, при этом отбывая срок в местах лишения свободы. Первое свое мошенничество Анатолий совершил, позвонив совершенно незнакомой женщине.

- Анатолий Колосов признан виновным в совершении семи преступлений по статье 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Верх-Исетский районный суд отправил Анатолия на 3 года в колонию строгого режима.

Сначала он обратился к ней от лица ее знакомого, который попал в передрягу и теперь ему грозит тюрьма. Затем для большей убедительности мужчина перезванивал, менял голос и говорил с женщиной как полицейский, готовый пойти на встречу и за 50 тысяч рублей избавить приятеля дамы от срока. По такой же схеме Колосов «развел» еще шесть человек, получив от них 485 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU