2019-06-26T09:02:29+03:00
Общество

В конце июня в Екатеринбург вернется лето

Воздух прогреется до +27 градусов
Лев ИСТОМИН
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Лужи городу в ближайшие дни обеспеченыЛужи городу в ближайшие дни обеспеченыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце последней недели в Екатеринбург вернется тепло. В воскресенье, 30 июня, воздух в уральской столице прогреется до +27 градусов, будет солнечно и почти безветренно. Теплая погода в городе и окрестностях сохранится и в начале июля: 1 и 2 числа столбики термометров будут достигать отметок в +28…+29 градусов, осадков также не будет.

В последующие дни в Екатеринбурге будет тепло, однако синоптики прогнозируют ежедневные небольшие дожди и переменную облачность.

До 30 июня в городе сохранится прохладная и дождливая погода. В среду, 26 июня, в Екатеринбурге +16, дожди. Осадки в уральской столице пройдут также в четверг и пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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