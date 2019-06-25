2019-06-25T15:04:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся

Мужчина помог пострадавшей подняться, довел ее до тротуара и уехал по своим делам
Дарья РЯБОВА
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Женщина обратилась в больницу с переломомЖенщина обратилась в больницу с переломомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ищут водителя, который утром 24 июня на переулке Невьянском, 1, сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несмотря на то, что женщина серьезно пострадала, виновник аварии не отвез ее в больницу, а просто вышел из машины, помог встать на ноги, подвел к тротуару и отправился дальше.

- Пострадавшая женщина обратилась в лечебное учреждение за медицинской помощью, медики диагностировали у нее перелом берцовой кости, - рассказывают в отделении пропаганды УМВД России по Екатеринбургу.

По словам женщины, она переходила дорогу не одна, а вместе с другими пешеходами. Рядом с переходом стояли машины, пропуская людей, но один из автомобилей двинулся вперед, сбив ее с ног.

Если вы являетесь свидетелем этого ДТП, помните подробности произошедшего и можете помочь в поисках скрывшегося водителя, позвоните в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (950) 2012789, 02 или приходите по адресу: ул. Кишиневская, 35, кабинет 2. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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