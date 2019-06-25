«Что может быть мрачнее ипотеки?»: в Екатеринбурге появилось граффити, обращенное к тем, кто берет кредиты

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-25T14:51:37+03:00

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В уральской столице рядом с отелем Hyatt Regency и зданием областного правительства на трансформаторной будке появился объект уличного искусства. На стене черными буквами автор граффити Илья Мозги написал: «Ночь светла, как моя кредитная история». Этими ироничными словами уральский художник решил донести до горожан, что сегодня все меньше людей удерживаются от того, чтобы взять кредит, и спят спокойно.

Молодой автор пытается раскрыть глаза прохожим Фото: Илья МозгиФото: Соцсети

- Эту работу можно охарактеризовать как размышление офисного клерка, где нехватка времени из-за постоянной рутины - это норма, - объясняет идею граффити Илья Мозги. - Бег с утра до ночи, от кровати до компьютера и обратно, стандартный распорядок дня. Ночь в моей интерпретации является кредитом - не самым приятным и «светлым» периодом жизни. Когда никому не должен, спится крепче.

Также художник уточняет корреспонденту «КП» - Екатеринбург» обращенную к живущим не по средствам людям метафору.

- Ипотека - это долговая яма, что может быть мрачнее? - размышляет автор работы.

ИСТОЧНИК KP.RU