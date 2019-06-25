«Ельцин-центр» в Екатеринбурге закроют на два дня

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-25T14:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что «Ельцин-центр» прекратит работу 7 и 9 июля, а 8 июля будет закрыт доступ к атриуму. В эти дни в культурно-образовательном центре пройдут Губернаторские приемы по поводу проведения промышленной выставки «ИННОПРОМ» и саммита GMIS по производству и индустриализации.

- Режим работы центра 7 и 9 июля связан с особым статусом мероприятия, которое принимает площадка, - рассказывает «КП» - Екатеринбург» Евгения Капитохина, руководитель пресс-службы «Ельцин-центра». - Ограниченный доступ в атриум 8 июля связан лишь с тем, что там запланирован монтаж конструкций для мероприятий 9 июля.

В мероприятиях примут участие первые лица Правительства Российской Федерации и Свердловской области. Возможно, приедет Владимир Владимирович Путин, который ответил на приглашение побывать на «ИННОПРОМе» так: «Хорошо. Попробую».

ИСТОЧНИК KP.RU