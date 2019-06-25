2019-06-25T10:14:32+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде

Школьницу отправили в детскую городскую больницу
Дарья РЯБОВА
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Девочка получила травмы коленейДевочка получила травмы коленейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на улице Баумана, 2 «Ваз-21124» сбил девочку, ехавшую на велосипеде. За рулем отечественного автомобиля сидел 33-летний мужчина. Водитель нарушил правила дорожного движения - проехал на красный сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил 10-летнюю школьницу, движущуюся на велосипеде.

- Водитель велосипеда с ссадинами и ушибами коленных суставов была доставлена в детскую городскую больницу № 9, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев и свидетелей происшествия. Ведется расследование, после которого примут процессуальное решение. Также ГИБДД советует велосипедистам при переходе дороги слезать с транспортного средства. А водителям автомобилей не следует рисковать и проезжать на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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