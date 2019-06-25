2019-06-25T09:14:51+03:00
Общество

На Иннопром привезут уральское лекарство, которое предлагали использовать против Эболы

Его разрабатывали больше 30 лет
Данил СВЕЧКОВ
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Разрабатывать препарат начали еще в советские годы.Разрабатывать препарат начали еще в советские годы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Международная промышленная выставка Иннопром в этом году пройдет с 8 по 11 июля. Участники из разных стран будут показывать свои новейшие разработки. Покажут их и уральские предприятия. Так, среди экспонатов появится и препарат, разработанный уральскими учеными - Триазавирин, который, как уверяли его создатели, может в считанные дни победить практически любой вирус, в том числе и птичьего, и свиного гриппа. Препарат этот начали разрабатывать больше 30 лет назад.

- Если бы не было перестройки, то, может, препарат и лежал бы уже в аптеках, но тогда фармпромышленность была «подразрушена», и все очень замедлилось, - признавался Олег Чупахин, научный руководитель института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. - За рубежом фармацевтические компании создают новые лекарства за 10 лет. Там есть сверхкомпании – огромные предприятия с химиками, аналитиками, биологами. И у них имеются свои клиники. Тратят они на эту работу в общей сложности миллиард долларов. А мы работали во многом инициативно и за меньшие деньги.

Кстати, когда в Западной Африке в 2014 году разразилась эпидемия Эболы, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что Триазавирин даже попробуют в борьбе с лихорадкой Эбола.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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