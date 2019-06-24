Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-24T16:45:17+03:00

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В минувшее воскресенье прошло зрелищное ралли, в котором приняли участие около трех десятков автомобилей советской марки «Москвич». Уральцы представили зрителям машины самых разных цветов и комплектаций. Старт впервые был дан возле Музея автомобильной техники в Верхней Пышме. В первую очередь, водителям предстояло отгадать загадки и шарады, которые помогли им определить места на карте. А уже потом они отправились по составленному маршруту.

- Для команды Музея автомобильной техники, которая заняла в гонках третье место, как и для других призеров квест-ралли, этот заезд стал своего рода важным тренировочным этапом перед главным ретро-ралли Екатеринбурга. «Кубкок Урала» - официальный этап Кубка Российской автомобильной федерации по ретро-ралли. Уже 13 июля победившим экипажам предстоит встретиться на одной трассе с ведущими российскими и иностранными ретрогонщиками.

Не стоит думать, что все машины - раритетные экспонаты, которые хранятся в музее или пылятся в гараже. Многие участники постоянно следят за ними, поддерживают в отличном состоянии и, конечно же, не боятся кататься на своих «москвичах» и вне рамок соревнований, радуя глаз прохожих и других автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU