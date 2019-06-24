Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-24T16:12:47+03:00

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В Нижнем Тагиле в Дзержинском районном суде стартовал судебный процесс по уголовному делу, фигурантами которого оказались 19 человек, которые во время совершения преступлений трудились на «Уралвагонзаводе».

Подсудимых обвиняют в создании организованного преступного сообщества, а также в краже и мошенничестве, которые на сотрудники УВЗ совершили в 2016-17 годах. Обвиняемых поймали сотрудники службы безопасности промышленного гиганта. Во время задержания у них изъяли ценностей на 2 миллиона рублей. А общая сумма реального ущерба – 16,7 миллиона рублей, пишет портал TagilCity.ru.

Шесть фигурантов уголовного дела, по словам собеседника информационного агентства, частично признали свою вину, так как не согласны с размером ущерба.

В прокуратуре ситуацию пока не комментируют. Следующее заседание назначено на 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU