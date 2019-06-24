2019-06-24T15:13:59+03:00
Общество

Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями

Девушка придумала рецепт полезного диетического десерта при написании дипломной работы
Дарья РЯБОВА
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Полезное мороженое обладает уникальными целебными свойствами Фото: пресс-служба УрГАУПолезное мороженое обладает уникальными целебными свойствами Фото: пресс-служба УрГАУ
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Студентка Уральского аграрного университета изготовила мороженое с микроводорослями Спирулины. Помимо того, что в составе лакомства содержится белок, витамины В, Е, в нем также есть специальный фермент, который необходим людям с лактазной недостаточностью.

- Молочные продукты - незаменимый источник питательных веществ, - рассказывает Мария Ефименко, студентка четвертого курса УрГАУ. - Сегодня актуально выпускать продукты не только с пищевой ценностью, но и с позитивным действием на организм. К примеру, путем снижения массовой доли жира и сахарозы в составе продукта и обогащения полезными витаминами и микроэлементами. Ведь одной из серьезных медицинских проблем современности является избыточная масса тела и ожирение.

Водоросль Спирулина уникальна - ее возраст составляет один миллион лет. На сегодняшний день она широко применяется в косметологии и диетологии. Она способствует выведению токсинов, снижает уровень холестерина и даже останавливает рост раковых клеток. В мороженом этого чудо-растения содержится немного - всего один процент от общей массы. Этот ингредиент придает мороженому изумрудный цвет и необычный вкус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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