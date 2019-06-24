2019-06-24T15:22:07+03:00
Общество

Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»

Во время концерта танцпол будет организован прямо на футбольном поле
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Год назад на этом поле играли зарубежные футболисты.Год назад на этом поле играли зарубежные футболисты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

6 июля в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Ленинград». И пройдет он не абы где, а на стадионе «Екатеринбург-арена», который перестраивался к играм чемпионата мира по футболу 2018 года. Новость эта у многих вызвала опасения:

«Как так? Столько времени выращивали идеальный газон, чтобы все было по требованиям FIFA, а тут вдруг отдают его на откуп танцующей толпе. Потопчут ведь!»

Но в самой «Екатеринбург-арене» успокаивают - газон специально подготовят перед концертом.

- Сейчас футбольное поле в хорошем состоянии, набрало сил для того, чтобы перенести предстоящие нагрузки во время концерта группировки «Ленинград», - сообщают в пресс-службе стадиона. - Гринкиперы стадиона определили план работы с учетом ограничения поступления ультрафиолета и давления на газон. На поле будет смонтировано специальное покрытие, позволяющее «дышать» и получать необходимую влагу через систему полива. Все это позволит траве положительно выйти из стресса, который она переживет за время проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд
Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде
Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии
Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями
На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории
«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей
Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец
В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы
Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь
Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста
В Екатеринбурге выбрали главу администрации
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
«ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку