Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-24T15:22:07+03:00

Год назад на этом поле играли зарубежные футболисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время концерта танцпол будет организован прямо на футбольном поле

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6 июля в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Ленинград». И пройдет он не абы где, а на стадионе «Екатеринбург-арена», который перестраивался к играм чемпионата мира по футболу 2018 года. Новость эта у многих вызвала опасения:

«Как так? Столько времени выращивали идеальный газон, чтобы все было по требованиям FIFA, а тут вдруг отдают его на откуп танцующей толпе. Потопчут ведь!»

Но в самой «Екатеринбург-арене» успокаивают - газон специально подготовят перед концертом.

- Сейчас футбольное поле в хорошем состоянии, набрало сил для того, чтобы перенести предстоящие нагрузки во время концерта группировки «Ленинград», - сообщают в пресс-службе стадиона. - Гринкиперы стадиона определили план работы с учетом ограничения поступления ультрафиолета и давления на газон. На поле будет смонтировано специальное покрытие, позволяющее «дышать» и получать необходимую влагу через систему полива. Все это позволит траве положительно выйти из стресса, который она переживет за время проведения мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU