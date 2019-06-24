2019-06-24T15:20:07+03:00
Авто

Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста

По новой дороге сейчас ездят десятки большегрузов
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Грузовики проводят в Екатеринбурге проверку мостаГрузовики проводят в Екатеринбурге проверку мостаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители уральской столицы уже больше года ждут, когда наконец смогут проехаться по Макаровскому мосту, не тратя время на поиски объездных путей. И вот это время настало - уже через неделю мост станет доступен для всех автомобилистов, а пока его проверяют на прочность. Сегодня уральцы наблюдают за тем, как по улице Челюскинцев проезжают грузовики.

- С 24 июня ведутся технические испытания моста, по нему в данный момент с грузом и без проезжают двадцатитонные грузовики, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Открытие пройдет уже 1 июля.

Проверки продлятся до 21:00. Пока все идет по плану. Рабочим предстоит провести как статическую, так и динамическую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд
Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде
Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии
Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями
На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории
«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей
Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец
В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы
Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь
Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»
В Екатеринбурге выбрали главу администрации
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
«ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку