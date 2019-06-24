Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-24T15:20:07+03:00

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Жители уральской столицы уже больше года ждут, когда наконец смогут проехаться по Макаровскому мосту, не тратя время на поиски объездных путей. И вот это время настало - уже через неделю мост станет доступен для всех автомобилистов, а пока его проверяют на прочность. Сегодня уральцы наблюдают за тем, как по улице Челюскинцев проезжают грузовики.

- С 24 июня ведутся технические испытания моста, по нему в данный момент с грузом и без проезжают двадцатитонные грузовики, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Открытие пройдет уже 1 июля.

Проверки продлятся до 21:00. Пока все идет по плану. Рабочим предстоит провести как статическую, так и динамическую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU