В Екатеринбурге выбрали главу администрации

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-24T15:19:00+03:00

Илья Захаров приступил к обязанностям с понедельника Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Администрация Екатеринбурга официально обзавелась новым главой. На пост с сегодняшнего дня заступил Илья Захаров, который последние годы руководил избирательной комиссией.

- Илья Захаров приступил к исполнению обязанностей с 24 июня, - подтверждают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - На должность руководителя аппарата администрации города Екатеринбурга его назначил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Известно, что Илья Захаров окончил Уральский государственный юридический университет и является кандидатом юридических наук. И по сей день продолжает преподавать на кафедре конституционного права юридического университета. Теперь на посту главы администрации уральской столицы ему нужно будет осуществлять взаимодействие с городской Думой, Счетной палатой и Избирательной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU