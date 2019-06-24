2019-06-24T15:19:00+03:00
Политика

В Екатеринбурге выбрали главу администрации

Им стал Илья Захаров, бывший руководитель избиркома
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Илья Захаров приступил к обязанностям с понедельникаИлья Захаров приступил к обязанностям с понедельникаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Администрация Екатеринбурга официально обзавелась новым главой. На пост с сегодняшнего дня заступил Илья Захаров, который последние годы руководил избирательной комиссией.

- Илья Захаров приступил к исполнению обязанностей с 24 июня, - подтверждают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - На должность руководителя аппарата администрации города Екатеринбурга его назначил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Известно, что Илья Захаров окончил Уральский государственный юридический университет и является кандидатом юридических наук. И по сей день продолжает преподавать на кафедре конституционного права юридического университета. Теперь на посту главы администрации уральской столицы ему нужно будет осуществлять взаимодействие с городской Думой, Счетной палатой и Избирательной комиссией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге: когда и где пройдет выставка
В ЦПКиО вновь загорелась конюшня
Еще соточка: выпускница из Екатеринбурга, которая набрала 300 баллов по ЕГЭ, побила свой рекорд
Мэрия Екатеринбурга решилась на цветочные эксперименты на улицах
Ежегодное квест-ралли «День Москвича» стартовало возле музея УГМК в Верхней Пышме
Мужчину, который убил в драке азербайджанца у бара в Нижних Сергах, отправят под суд
Бывшие сотрудники «УВЗ» в Нижнем Тагиле создали ОПГ и оказались в суде
Анапа, Ташкент и Магадан: куда отправят уральских туристов вместо отдыха в Грузии
Долой жир и раковые клетки: уральская студентка создала мороженое с водорослями
На ЕВРАЗ НТМК освоены новые виды фасонного металлопроката
В Нижнем Тагиле под суд отправят троих мужчин, производивших наркотики в домашней лаборатории
«Депутатская неожиданность»: уральский политик, предложивший вернуть ГУЛАГ, засветился в рейтинге журнала MAXIM
«Безумные дни» Екатеринбурга: пришло время музыкальных фестивалей
Президент Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Центральном военном округе
«Обстановка в городе спокойная»: глава Нижних Серег - о драке, после которой умер азербайджанец
В центре Екатеринбурга раздают газеты, где рассказывается, чем для города может обернуться протест у Театра драмы
Жительница Екатеринбурга для получения материнского капитала понарошку родила дочь
Газон на «Екатеринбург-арене» будут защищать от фанатов «Ленинграда»
Проверка на прочность: в Екатеринбурге начались испытания Макаровского моста
Как Свердловская область намерена развивать сельское хозяйство
«ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге: как добраться до выставки
Призрак Мусоргского как ветром сдуло: коммунальщики вновь смыли граффити возле филармонии в Екатеринбурге
Попросила отдать сына старшему брату: на Уралмаше с собой покончила жительница общежития
В Екатеринбурге женщина хранила немаркированные пачки сигарет на сумму 8,5 миллионов рублей
Под Ревдой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку