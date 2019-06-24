«Я краснеть не собираюсь»: свердловский губернатор устроил разнос регоператорам

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-24T10:00:23+03:00

Если не исправятся – останутся без работы

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В понедельник, 24 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал у себя в резиденции представителей трех региональных операторов, которые занимаются сбором, вывозом и утилизацией мусора в регионе.

Поводом послужило обращение внимания президента Владимира Путина на неудовлетворительную уборку отходов в Верхней Салде. Уже на следующий день уральский город почистили, но системные проблемы остались.

Глава региона в режиме реального времени следит за ситуацией с начала «мусорной реформы». Сегодня он напомнил руководителям предприятий о том, как надо работать.

- Я не собираюсь за вас краснеть на всю страну, - заявил Евгений Куйвашев. – Если не исправитесь – будем расставаться.

Отметим, что в ряде населенных пунктов после "прямой линии" президента появились контейнерные площадки. Об этом "Комсомолке" сообщили жители Шалинского района. Здесь в ряде поселков контейнеры должны были появиться только в октябре, но их установили в минувшую пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU