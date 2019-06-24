Загорелся балкон: молодой человек выпрыгнул из объятой огнем квартиры в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-24T11:00:47+03:00

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Около девяти часов вечера в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на Крауля, 4 загорелся балкон квартиры на четвертом этаже. Вспыхнули хранившиеся там вещи. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру МЧС в 21:28. На место сразу же выехали пожарные.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и двенадцать сотрудников, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. - В 21:55 удалось ликвидировать открытое горение, после чего спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, завершив в работу в 22:48. Эвакуировано 45 человек, из них 8 детей. Пострадал жилец квартиры.

Как рассказывают очевидцы, на место ЧП выезжали машины скорой помощи. Всё потому, что с горящего балкона во двор выпрыгнул молодой человек. Получил несколько переломов, после чего его доставили в городскую больницу. Также стоит добавить, что квартира, в которой загорелся балкон, была закрыта, поэтому спасателям пришлось выламывать дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU