Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-23T09:26:30+03:00

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В Екатеринбурге в час ночи 23 июня посетители Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, проводившие время в пейнтбольном клубе, обратились в пожарную часть, сообщив о пожаре.

Огонь полыхал на площади в 50 квадратных метров и уничтожил конюшню, в которой на момент пожара животных не было.

На месте пожар тушили две единицы техники и 8 человек личного состава. Огонь удалось локализовать только через час, а проливка конструкций была окончена в 4:40, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Никто из людей не пострадал, однако, по сведениям очевидцев, огонь подпалил лес, в котором и была расположена конюшня.

ИСТОЧНИК KP.RU