2019-06-22T10:16:57+03:00
Политика

Избирком Екатеринбурга остался без опытного руководителя

Илья Захаров ушел в отставку
Лев ИСТОМИН
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Илья Захаров руководил избиркомом Екатеринбурга с 2007 годаИлья Захаров руководил избиркомом Екатеринбурга с 2007 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия Екатеринбурга осталась без прежнего руководителя Ильи Захарова, который занимал должность председателя на протяжении последних 12 лет. Соответствующее решение отражено в постановлении избирательной комиссии города.

Теперь Захаров официально перешел на должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга.

О том, что Илья Захаров займет новый пост - стало известно неделю назад, однако несколько дней он сохранял за собой прежний пост.

Теперь временно обязанности главы избиркома Екатеринбурга исполняет заместитель председателя Руслан Дворецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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