Избирком Екатеринбурга остался без опытного руководителя
Илья Захаров ушел в отставку
Илья Захаров руководил избиркомом Екатеринбурга с 2007 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия Екатеринбурга осталась без прежнего руководителя Ильи Захарова, который занимал должность председателя на протяжении последних 12 лет. Соответствующее решение отражено в постановлении избирательной комиссии города.
Теперь Захаров официально перешел на должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга.
О том, что Илья Захаров займет новый пост - стало известно неделю назад, однако несколько дней он сохранял за собой прежний пост.
Теперь временно обязанности главы избиркома Екатеринбурга исполняет заместитель председателя Руслан Дворецкий.
ИСТОЧНИК KP.RU