По Екатеринбургу в «День Москвича» промчатся десятки ретро-автомобилей
В Екатеринбурге в воскресенье пройдет ретро-ралли-квест в честь традиционного «Дня Москвича». В празднике примут участие 30 винтажных «Москвичей», которые соберутся на площадке Музея автомобильной техники УГМК. Команда музея примет участие в квесте на «Москвиче-2141».
Участники ралли проедут по самым известным местам уральской столицы, вычислив точки маршрута с помощью отгадывания загадок.
Этот заезд станет подготовкой к главному ретро-ралли Екатеринбурга - «Кубок Урала», который пройдет в середине лета. На него традиционно собираются автогонщики со всей России и даже из других стран.
Старт ретро-квеста намечен на 12 часов 23 июня у Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме.
ИСТОЧНИК KP.RU