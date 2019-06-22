2019-06-22T07:55:21+03:00
Авто

По Екатеринбургу в «День Москвича» промчатся десятки ретро-автомобилей

Ралли-квест стартует 23 июня
Лев ИСТОМИН
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Десятки автомобилей 23 июня проедут по Екатеринбургу. Фото: пресс-служба УГМКДесятки автомобилей 23 июня проедут по Екатеринбургу. Фото: пресс-служба УГМК
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В Екатеринбурге в воскресенье пройдет ретро-ралли-квест в честь традиционного «Дня Москвича». В празднике примут участие 30 винтажных «Москвичей», которые соберутся на площадке Музея автомобильной техники УГМК. Команда музея примет участие в квесте на «Москвиче-2141».

Участники ралли проедут по самым известным местам уральской столицы, вычислив точки маршрута с помощью отгадывания загадок.

Этот заезд станет подготовкой к главному ретро-ралли Екатеринбурга - «Кубок Урала», который пройдет в середине лета. На него традиционно собираются автогонщики со всей России и даже из других стран.

Старт ретро-квеста намечен на 12 часов 23 июня у Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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