Уральские ученые создали уникальный аппарат для выявления онкологии
Екатеринбургские ученые УрФУ создали уникальный аппарат «Лабрадор», с помощью которого можно выявить предрасположенность к онкологическим заболеваниям, а также проверить качество продуктов.
- Опускается сыворотка крови и дальше после изучения такого белка как альбумин, его транспортных свойств, мы можем сказать, что человек предрасположен к тому или иному онкологическому заболеванию, - рассказывает руководитель группы исследователей и разработчиков прибора Андрей Тарарков, слова которого приводит ОТВ.
Принцип работы приборы следующий: исследуемый образец помещается в агрегат с мощным магнитным полем, где проходит СВЧ-излучение. На молекулярном уровне определяется химический состав органических и неорганических веществ, при этом фиксируется любое отклонение от нормы.
Авторы изобретения утверждают, что прибор можно использовать в медицине и фармацевтике, а также для соответствия качества продуктов питания нормам.
- Продукты питания окисляются на воздухе, возникают свободные радикалы и прибор позволяет находить эти свободные радикалы. Мы можем устанавливать, на самом ли деле мясо, которое нам предлагают, свежее или нет, - рассказывает заместитель директора Центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.
ИСТОЧНИК KP.RU