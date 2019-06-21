2019-06-21T18:43:03+03:00
Общество

Уральские ученые создали уникальный аппарат для выявления онкологии

У устройства широкий спектр функций для использования
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Актуальность нового прибора трудно переоценить. Фото: скрин с видео ОТВАктуальность нового прибора трудно переоценить. Фото: скрин с видео ОТВ
Изменить размер текста:

Екатеринбургские ученые УрФУ создали уникальный аппарат «Лабрадор», с помощью которого можно выявить предрасположенность к онкологическим заболеваниям, а также проверить качество продуктов.

- Опускается сыворотка крови и дальше после изучения такого белка как альбумин, его транспортных свойств, мы можем сказать, что человек предрасположен к тому или иному онкологическому заболеванию, - рассказывает руководитель группы исследователей и разработчиков прибора Андрей Тарарков, слова которого приводит ОТВ.

Принцип работы приборы следующий: исследуемый образец помещается в агрегат с мощным магнитным полем, где проходит СВЧ-излучение. На молекулярном уровне определяется химический состав органических и неорганических веществ, при этом фиксируется любое отклонение от нормы.

Авторы изобретения утверждают, что прибор можно использовать в медицине и фармацевтике, а также для соответствия качества продуктов питания нормам.

- Продукты питания окисляются на воздухе, возникают свободные радикалы и прибор позволяет находить эти свободные радикалы. Мы можем устанавливать, на самом ли деле мясо, которое нам предлагают, свежее или нет, - рассказывает заместитель директора Центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусульмане отреставрируют почти разрушенный особняк в центре Екатеринбурга
День памяти и скорби в Екатеринбурге -2019: программа мероприятий
Роман Ищенко: «Идеальный пациент – это человек, стремящийся к выздоровлению»
Мэрия Нижнего Тагила рассказала о выполнении наказов горожан
«Нынешняя система рождает двоевластие»: в Заксобрание внесли проект о возвращении Екатеринбургу прямых выборов мэра
На трассе Екатеринбург – Пермь ограничат выезд на встречку с помощью вибрации
Избирком Екатеринбурга отказался регистрировать инициативную группу для референдума по «СКВЕРному конфликту»
«Жизненно необходима или не нужна»: мэрия Екатеринбурга запустила онлайн-опрос о строительстве второй ветки метро
В Екатеринбурге мошенницы украли у ветерана ВОВ 570 тысяч рублей
В Екатеринбурге на два месяца перекроют проезд между улицами Городская и Чемпионов
«Группа ЛСР» создаст в Екатеринбурге новое пространство для отдыха
«Автомобилист» подписал контракт с Олимпийским призером
На трассе Пермь-Екатеринбург будут бороться с авариями новой разметкой
«БКС Брокер» дарит 100 000 рублей на счёт каждую неделю
В Краснотурьинске на 16 лет посадили мужчину, который убил на корпоративе коллегу
В выходные на Среднем Урале будут лить дожди и сверкать молнии
В Гордуме Екатеринбурга предложили провести опрос о нужности второй ветки метро
Житель Березовского убил двух друзей, связавших его во время пьянки
Россия проиграла все матчи волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге
Владимир Шахрин о том, что Екатеринбург стал «Городом бесов»: «это чушь!»
Машину разорвало пополам: на Пермском тракте ВАЗ на полном ходу врезался в фуру
Этот день настал: в Кушве прокуратура обязала больницу бесплатно раздавать пациентам бахилы
Когда отключат горячую воду в Екатеринбурге: июнь 2019
Обычно виноваты сами: на Урале за два месяца произошло 57 ДТП с мотоциклистами