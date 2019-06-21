Уральские ученые создали уникальный аппарат для выявления онкологии

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-21T18:43:03+03:00

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Екатеринбургские ученые УрФУ создали уникальный аппарат «Лабрадор», с помощью которого можно выявить предрасположенность к онкологическим заболеваниям, а также проверить качество продуктов.

- Опускается сыворотка крови и дальше после изучения такого белка как альбумин, его транспортных свойств, мы можем сказать, что человек предрасположен к тому или иному онкологическому заболеванию, - рассказывает руководитель группы исследователей и разработчиков прибора Андрей Тарарков, слова которого приводит ОТВ.

Принцип работы приборы следующий: исследуемый образец помещается в агрегат с мощным магнитным полем, где проходит СВЧ-излучение. На молекулярном уровне определяется химический состав органических и неорганических веществ, при этом фиксируется любое отклонение от нормы.

Авторы изобретения утверждают, что прибор можно использовать в медицине и фармацевтике, а также для соответствия качества продуктов питания нормам.

- Продукты питания окисляются на воздухе, возникают свободные радикалы и прибор позволяет находить эти свободные радикалы. Мы можем устанавливать, на самом ли деле мясо, которое нам предлагают, свежее или нет, - рассказывает заместитель директора Центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.

ИСТОЧНИК KP.RU