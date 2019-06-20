Простыня с глазами: в Екатеринбурге заметили «призрак» Модеста Мусоргского
На стене, где накануне стерли изображение композитора, появился новый рисунок
Рисунок появился на улице Карла Либкнехта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На месте портрета Модеста Мусоргского на улице Карла Либкнехта возле здания Свердловской филармонии уральские уличные художники изобразили привидение. Фотографию нового рисунка на своей странице в социальной сети Instagram разместил Рома Inc сегодня ночью, 20 июня. Пока стрит-артер никак не прокомментировал эту работу.
- Рома Инк застолбил это место, - отмечает телеграмм-канал Street Art Hunter.
Портрет Модеста Мусоргского появился 21 марта – к 180-летию со дня рождения композитора. В начале июня коммунальщики смыли граффити с портретом композитора. Стрит-арт просуществовал всего три месяца
ИСТОЧНИК KP.RU