2019-06-20T15:05:37+03:00
Общество

Простыня с глазами: в Екатеринбурге заметили «призрак» Модеста Мусоргского

На стене, где накануне стерли изображение композитора, появился новый рисунок
Юлия СТАЛИНА
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Рисунок появился на улице Карла Либкнехта.Рисунок появился на улице Карла Либкнехта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На месте портрета Модеста Мусоргского на улице Карла Либкнехта возле здания Свердловской филармонии уральские уличные художники изобразили привидение. Фотографию нового рисунка на своей странице в социальной сети Instagram разместил Рома Inc сегодня ночью, 20 июня. Пока стрит-артер никак не прокомментировал эту работу.

- Рома Инк застолбил это место, - отмечает телеграмм-канал Street Art Hunter.

Портрет Модеста Мусоргского появился 21 марта – к 180-летию со дня рождения композитора. В начале июня коммунальщики смыли граффити с портретом композитора. Стрит-арт просуществовал всего три месяца

ИСТОЧНИК KP.RU

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