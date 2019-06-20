2019-06-20T09:47:24+03:00
Общество

Под Екатеринбургом восстановили знаменитую гончарную мастерскую

Возведение новой постройки заняло всего 4 месяца
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Новое здание мастерской построили всего за 4 месяца. Фото: скрин с видео ОТВНовое здание мастерской построили всего за 4 месяца. Фото: скрин с видео ОТВ
Изменить размер текста:

В селе Нижние Таволги под Екатеринбургом открылась знаменитая гончарная мастерская Сергея и Светланы Масликовых. В начале февраля 2019 года здание мастерской практически полностью уничтожил пожар. Спасти дом пытались всем селом, на месте работали 17 пожарных, но в итоге мастерская превратилась в пепелище, передает «ОТВ».

- 4 февраля здесь была груда пепла. На сегодняшний день мы построили эту мастерскую, - говорит потомственный гончар Сергей Масликов. – На 30-40% увеличили площадь мастерской. На восстановление ушло всего 4 месяца.

О трагедии зимой узнал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, после чего призвал меценатов и неравнодушных свердловчан помочь гончарам из Нижних Таволог. На призыв откликнулись многие.

- Было сложно вставать на ноги. Больших накоплений у нас не было. Помогло много народу – и морально, и финансово.

Теперь семья Масликовых планирует построить рядом с гончарной мастерской мельницу, чтобы печь хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге наказали компанию, водитель которой без прав возил пассажиров
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах РЖД?
Уралец одним звонком закрыл магазин, который слишком громко разгружал товар
Свердловские депутаты будут контролировать реализацию национальных проектов
На День города в Березовском споет Стас Костюшкин
Режиссер сериала «Звоните ДиКаприо» Жора Крыжовников предложил Монеточке роль
Уралец отсудил у коммунальщиков 100 тысяч за затопленный огород
Птица в телевизоре: Владимир Соловьев стал героем стрит-арта на набережной
Жителя Краснотурьинска, расстрелявшего ЧОП, отправили в психбольницу
Сын уральского депутата прошелся по красной дорожке "Кинотавра" со звездой фильма "Я худею"
В Екатеринбурге за 160 миллионов отремонтируют консерваторию имени Мусоргского
В Нижнем Тагиле изъяли 25 тонн паленого коньяка
«Было тухленько»: Россия проиграла второй матч волейбольной «Лиги наций» в Екатеринбурге
Пострадал ребенок: в Екатеринбурге легковушка врезалась в пассажирский автобус
Госпиталю Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле официально присвоили имя создателя
От «Макбета» до «Бориса Годунова»: программа Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге
Сделал «кусь»: посмотрите, как львенок мило играет со своей мамой