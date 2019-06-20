Под Екатеринбургом восстановили знаменитую гончарную мастерскую

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-20T09:47:24+03:00

Новое здание мастерской построили всего за 4 месяца. Фото: скрин с видео ОТВ

Изменить размер текста: A A

В селе Нижние Таволги под Екатеринбургом открылась знаменитая гончарная мастерская Сергея и Светланы Масликовых. В начале февраля 2019 года здание мастерской практически полностью уничтожил пожар. Спасти дом пытались всем селом, на месте работали 17 пожарных, но в итоге мастерская превратилась в пепелище, передает «ОТВ».

- 4 февраля здесь была груда пепла. На сегодняшний день мы построили эту мастерскую, - говорит потомственный гончар Сергей Масликов. – На 30-40% увеличили площадь мастерской. На восстановление ушло всего 4 месяца.

О трагедии зимой узнал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, после чего призвал меценатов и неравнодушных свердловчан помочь гончарам из Нижних Таволог. На призыв откликнулись многие.

- Было сложно вставать на ноги. Больших накоплений у нас не было. Помогло много народу – и морально, и финансово.

Теперь семья Масликовых планирует построить рядом с гончарной мастерской мельницу, чтобы печь хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU