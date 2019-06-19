2019-06-19T19:51:26+03:00
Общество

От «Макбета» до «Бориса Годунова»: программа Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге

Он проходит в городе уже десятый раз
Маргарита МАХОНИНА
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На Фестивале покажут записи опер, балетов и мюзиклов, а также концертовНа Фестивале покажут записи опер, балетов и мюзиклов, а также концертовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге проведут Венский фестиваль музыкальных фильмов. Как и в прошлые годы, для мероприятия выделят площадь на улице Мира, 19 – перед главным зданием УрФУ. Сегодня организаторы мероприятия опубликовали программу: в честь десятилетнего юбилея практически месяц – с 3 по 27 июля, каждый вечер можно будет посетить бесплатные спектакли и концерты.

В частности, на фестивале покажут записи опер «Макбет», «Волшебная флейта» «Орфей и Эвридика», «Тоска» и «Борис Годунов», балеты – «Щелкунчик», «Раймонда», «Золушка» и «Коппелия», а также мюзикл «Чудесный город».

– На открытии фестиваля выступит ансамбль «Яношка», который подготовил специальную программу из произведений Баха, Рахманинова, Джона Леннона и Моцарта, – рассказали организаторы. – Коллектив создали три брата – музыканты в шестом поколении. Они обучались у выдающихся преподавателей Вены и выступают вместе с Венским государственным оперным оркестром и Венским художественным оркестром.

Также на фестивале покажут записи с концертов исполнителей Бена Харпера и Джорджа Эзра, Аусгейра Трейси, Йонаса Кауфмана, Элтона Джона, групп KALEO и Omega. Завершится мероприятие DJ-парадом с моделью Дашей Малыгиной и Петром Прохоровым.

Фото: Венский фестиваль музыкальных фильмов

Фото: Венский фестиваль музыкальных фильмов

ИСТОЧНИК KP.RU

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