В Екатеринбурге загорелась старая церковь старообрядцев

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-18T18:22:12+03:00

В здании никого не было

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В центре Екатеринбурга загорелся памятник архитектуры: пожар охватил третий этаж усадьбы А.И. Баландина, которая находится по адресу Розы Люксембург, 75. В настоящий момент сооружение принадлежит обществу старообрядцев – там располагается Австрийская церковь.

Фото: Виктория Казакова, соцсеть "ВКонтакте"

– Сообщение о пожаре поступило в 17:06. Загорелся третий этаж и кровля неэксплуатируемого здания, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Площадь пожара составила 100 метров.

Там добавили, что в тушении задействовано 6 единиц техники и 25 человек. Об итогах тушения, причинах возгорания и другой информации обещали сообщить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU