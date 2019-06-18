В Екатеринбурге владельцы киосков боятся потерять насиженные места

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-18T14:49:26+03:00

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В мэрии Екатеринбурга 18 июня прошло совещание комиссии Гордумы по экономической политике, на котором обсуждался один из самых острых вопросов повестки дня - перераспределение мест, на которых расположены нестационарные объекты торговли. Речь идет об уличных ларьках.

В прошлом году мэрия озвучила планы по сокращению числа киосков в городе. В частности, в центре уральской столицы в ближайшие годы останутся только газетные киоски и ларьки с мороженым. Остальные нестационарные объекты торговли переместятся на периферию.

Уже через год предприниматели смогут попасть в схему размещения НОТ только через аукционы. Для этого нужно подать заявку, внести первый взнос и принять участие в распределении мест, повышая ставки. Победители получат право торговать на одном месте 7 лет.

Изменения возмутили киоскеров, которые торгуют на одних и тех же местах на протяжении многих лет. Они пожаловались главе региона, попросив увеличить переходный период с одного года до трех лет.

- Их киоски стоят на одном месте по двадцать лет. Сложно отказаться от этого. Поэтому они боятся проиграть аукцион, ведь всем придется участвовать, - заявила на совещании председатель комитета по товарному рынку мэрии Елена Чернышева.

Мэрия намерена подключить предпринимателей к системе аукционовФото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство профильного комитета пыталось на совещании урегулировать правила проведения аукциона. Однако часть депутатов возмутила спешка чиновников. В итоге предложения комитета были отклонены.

- Поспешишь - людей насмешишь, - отметил депутат Григорий Вихарев.

В свою очередь председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин сказал, что среди владельцев киосков в Екатеринбурге, которых сегодня не меньше 10 тысяч человек, назревает бунт, и они намерены пожаловаться президенту Владимиру Путину.

Сейчас в схеме размещения нестационарной торговле значатся 2 337 киосков, из которых к 2023 году в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча. Они разместятся в спальных районах.

Отметим, что сегодня стоимость аренды одного квадратного метра торговых площадей варьируется от 9 до 26 тысяч рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU