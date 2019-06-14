2019-06-14T16:40:46+03:00
Звезды

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина обошла Ольгу Бузову в iTunes

Уральская модель неделю назад выпустила свою дебютную песню
Юлия СТАЛИНА
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Девушка представила поклонникам свой трек еще неделю назадДевушка представила поклонникам свой трек еще неделю назадФото: публикации Герой
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Уральская модель Дарья Клюкина буквально взорвала iTunes. Сегодня, 14 июня, звезда шоу «Холостяк» выложила на медиаплатформу свою первую песню «Равновесие». Хотя девушка представила поклонникам свой трек еще неделю назад. Примечательно, что меньше чем за сутки песня заняла первую строчку и даже обогнала хит Ольги Бузовой «Водица».

- Ураааааа! Сегодня двойной праздник для меня! Выход моего трека и день блогера, - похвасталась Дарья Клюкина на своей странице в Instagram.

Дарья Клюкина в городе Карпинск, Свердловская область. Свою популярность девушка обрела став участницей шоу «Холостяк». В программе она боролась за сердце Егора Крида, но построить отношения с популярным певцом Дарья не смогла, хоть он и выбрал её в финале.

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Уральская модель Дарья Клюкина записала первую песню
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ИСТОЧНИК KP.RU

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