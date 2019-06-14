2019-06-14T13:47:52+03:00
Здоровье

Эффективная борьба: новые правила диспансеризации помогут снизить заболеваемость рака в Свердловской области

Благодаря ежегодному обследованию, диагностировать и лечить онкологию станет проще
Юлия СТАЛИНА
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Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться к своему дежурному врачу.Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться к своему дежурному врачу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Диспансеризация поможет сократить число онкобольных в Свердловской области. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвящённой новым правилам обязательного медицинского страхования. В этом году в диспансеризацию включили онкоскрининг, также страховая компания обязана отслеживать сроки и качество оказания медпомощи.

- Большое внимание уделяется вопросам раннего выявления онкологии и самого быстрого выставления диагноза и направления на лечение. Существенно сужены сроки. Если возникает вопрос у специалиста в отношении онкологии, есть или нет, обязаны брать консультацию онколога сроком до пяти дней. Также в течение одного дня должна быть сделана биопсия, в течение пятнадцати дней должен получен ответ и при подтвержденном диагнозе в течение двух недель пациент попадет в онкоцентр, - объяснил Валерий Шелякин, директор ТФОМС Свердловской области.

Также страховая компания теперь будет отслеживать, как протекает лечение у пациента. Операторы будут звонить людям, если они вдруг перестали появляться у врача.

Среди изменений в правилах диспансеризации еще и частота прохождения медосмотра. Люди от 18 до 39 также смогут пройти её бесплатно раз в три года, а граждане после сорока раз в год.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться к своему дежурному врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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