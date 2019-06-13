2019-06-13T18:33:24+03:00
Общество

Свердловская область заплатит миллион рублей, чтобы посчитать объемы выбросов парниковых газов

Правительство РФ планирует сократить их количество до уровня 1990 года
Маргарита МАХОНИНА
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Исполнитель должен создать реестр выбросов и поглощений парниковых газов по секторам экономики за 1990 год, а также период между 2012-2017 годамиИсполнитель должен создать реестр выбросов и поглощений парниковых газов по секторам экономики за 1990 год, а также период между 2012-2017 годамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разместило на портале госзакупок заявку о проведении работ, направленных на изучение выбросов парниковых газов. Речь идет о диоксиде углерода (СО2), метане (СН4), гидрофторуглеродах (ГФУ), оксиде диазота (N2О), перфторуглеродах (ПФУ), гексафториде серы (SF6) и трифториде азота (NF3).

– Исполнитель должен создать реестр выбросов и поглощений парниковых газов по секторам экономики за 1990 год, а также период между 2012-2017 годами, – указано в документации закупки. – А также определить основные причины, которые влияли на изменения объемов, оценить потенциал сокращения выбросов к 2020 году и перспективу до 2030 года.

По плану правительства РФ, за год количество выбросов должно сократиться до уровня 75% от объемов 1990 года. Оценить вероятность таких результатов также предстоит подрядчику. За эту работу ему заплатят 970 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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