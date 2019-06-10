В Свердловскую область приехало в два раза больше мигрантов из СНГ, чем в прошлом году

10 Июнь 20:42 2019-06-10T20:42:35+03:00

В 2018 году прирост иностранцев из зарубежных стран был отрицательным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в 7 раз выросло число приезжих из других зарубежных стран

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Свердловскстат опубликовал данные, согласно которым в 2019 году регион посетило в два раза больше мигрантов из СНГ, чем в прошлом. Речь идет о 5326 людях против 2875.

При этом покинули область в промежуток с января по апрель примерно одинаковое количество человек в оба года: 1500 и 1548 соответственно. Также в 7 раз увеличилось количество приезжих из других стран.

– Из других зарубежных стран в регион попали 842 человека. Выбыли 158, соответственно прирост составил 684, – сообщают в Свердловскстате. – В 2018 году область посетили всего 116 человек, а уехали – 155.

ИСТОЧНИК KP.RU