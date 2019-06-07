Нижний Тагил охвачен сальмонеллезом и микроспорией

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-07T13:32:20+03:00

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Роспотребнадзор бьет тревогу: в Нижнем Тагиле все больше людей заболевают микроспорией и сальмонеллезом. Даже в благоприятные годы уровень заболеваемости превышает среднеобластную норму в полтора раза, в неблагоприятное же время показатели увеличиваются в 5-6 раз.

В течение 2018 года 156 жителей переболело острой кишечной инфекцией - сальмонеллезом, большинство составляют дети – 104 человека, остальные 52 – взрослые. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем 2017-ом году. Больше всего заболевших в Тагилстроевском районе, чуть меньше – в Дзержинском, третье место занимает Ленинский. Болезнь замечена и в близлежащих селах Уралец и Покровское.

Заболеваемость микроспорией – грибковым заболеванием с поражением волос и кожи - также превышает среднегодовую норму: 123 заболевших тагильчанина, что на 9% выше обычного уровня. Большинство из них – дети дошкольного и школьного возраста, на первом месте – Дзержинский район. Уровень заболеваемости ниже, чем за 2017 год, но в течение мая 2019-го он вырос в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

-Чтобы избежать рисков заболеваний, следите за сроками годности и условиями хранения продуктов, не забывайте мыть руки перед едой, а также обрабатывать фрукты и овощи. Прививайте домашних питомцев и избегайте контакта с бездомными животными, - дает совет горожанам Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU