Депутат Гордумы Екатеринбурга: нужно создать «Площадку согласия» для определения места для возведения храма

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-07T09:49:58+03:00

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В понедельник, 10 июня, в Гордуме Екатеринбурга продолжится подготовка к опросу по определению места для строительства храма Святой Екатерины.

Депутат Алексей Вихарев считает, что нужно найти компромисс по этому вопросу между всеми сторонами конфликта.

- Подниму вопрос об исключении сквера у театра Драмы из списка площадок, которые будут предложены горожанам в листе опроса. Люди, проживающие в центре города, нуждаются в увеличении зеленых зон, и мы с администрацией города должны работать в этом направлении, а не ухудшать сложившуюся ситуацию, - убежден народный избранник.

Алексей Вихарев полагает, что в сложившейся ситуации нужно поддержать и спонсоров, и сторонников возведения кафедрального собора в Екатеринбурге. Выходом может стать наиболее подходящий альтернативный вариант для строительства.

- Мы не можем рассчитывать на вложения инвесторов в реконструкцию набережной, поэтому нам придется в ближайшее время искать денежные средства в другом месте, и это будет непросто. Но самое важное, что в городе не будет серьезнейших споров и разногласий. Своим решением мы предотвратим эскалацию конфликта, снизим накал эмоций и вернем городу мир, - заключает Алексей Вихарев.

ИСТОЧНИК KP.RU