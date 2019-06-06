Проверка слуха: на Урале будут выпускать сувениры, посвященные перевалу Дятлова

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-06T17:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Интернете появилась информация о том, что якобы в Екатеринбурге предложили выпускать сувенирные портсигары, пододеяльники и кружки с фотографиями туристов, погибших на перевале Дятлова в 1959 году. Якобы с такой инициативой выступили участники проекта «Город семи районов», который проводится Музеем истории Екатеринбурга. Но, как оказалось, такой сувенирной продукции на самом деле нет, и не будет.

Другой участник предложил запечатлеть на такой же сувенирной кружке название одного из районов города. Фото: «Лаборатория городских образов»

– В рамках проекта «Город семи районов» проводились просветительские проекты, – объясняет Ирина Костерина, pr-специалист проекта. – На одном из них, «Лаборатории городских образов», горожане, которые подавали заявку на участие, учились придумывать сувенирную продукцию, посвященную разным районам города. И один из участников предложил дизайн сувениров по мотивам трагедии на перевале Дятлова. Но это лишь эскизы на уровне предложения. Сувениров по ним никто не делает.

Такого пододеяльника на самом деле в продаже найти не получится. Как объясняют авторы проекта - это лишь эскиз, сделанный одним из участников.

Печально известный перевал Дятлова получил свое название в честь туристической группы под руководством Игоря Дятлова. Девять молодых людей погибли на севере Свердловской области зимой 1959 года. Причем тайна их гибели остается нераскрытой даже спустя 60 лет. «Комсомольская правда» не раз публиковала материалы, посвященные расследованию трагедии, а также совершала экспедиции на перевал.

ИСТОЧНИК KP.RU