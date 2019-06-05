Губернатор Евгений Куйвашев предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН

СЕГОДНЯ 20:07 2019-06-05T20:08:48+03:00

Также он предложил разместить в городе рабочие органы Евразийского экономического союза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он сослался на то, что в столице Урала проводят много крупных мероприятий – в том числе, Всемирный день городов

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций, которые входят в структуры ООН.

– У Екатеринбурга огромный международный потенциал, который, я уверен, еще не реализован в полной мере. Его также можно рассмотреть как площадку для постоянного размещения рабочих органов Евразийского экономического союза, – написал он в Instagram.

Куйвашев также рассказал министру об опыте международной работы и крупных мероприятиях, которые будут проводить в городе. В том числе, Всемирный день городов – мероприятие, которое тоже учредила Генеральная Ассамблея ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU