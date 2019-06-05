Губернатор Евгений Куйвашев предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций, которые входят в структуры ООН.
– У Екатеринбурга огромный международный потенциал, который, я уверен, еще не реализован в полной мере. Его также можно рассмотреть как площадку для постоянного размещения рабочих органов Евразийского экономического союза, – написал он в Instagram.
Куйвашев также рассказал министру об опыте международной работы и крупных мероприятиях, которые будут проводить в городе. В том числе, Всемирный день городов – мероприятие, которое тоже учредила Генеральная Ассамблея ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU