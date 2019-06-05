2019-06-05T20:08:48+03:00
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН

Он сослался на то, что в столице Урала проводят много крупных мероприятий – в том числе, Всемирный день городов
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Также он предложил разместить в городе рабочие органы Евразийского экономического союзаТакже он предложил разместить в городе рабочие органы Евразийского экономического союзаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций, которые входят в структуры ООН.

– У Екатеринбурга огромный международный потенциал, который, я уверен, еще не реализован в полной мере. Его также можно рассмотреть как площадку для постоянного размещения рабочих органов Евразийского экономического союза, – написал он в Instagram.

Куйвашев также рассказал министру об опыте международной работы и крупных мероприятиях, которые будут проводить в городе. В том числе, Всемирный день городов – мероприятие, которое тоже учредила Генеральная Ассамблея ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уральского юриста Ивана Волкова арестовали на 9 суток из-за пикета в сквере у Драмтеатра
За застройку и землепользование в Екатеринбурге начнут отвечать архитекторы и депутаты гордумы
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Ласковый и нежный зверь: шакал Тесса умилил посетителей екатеринбургского зоопарка
Фитнес-тренер, осужденный педофилию, будет делать мебель в колонии Екатеринбурга
Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на визит комиссии Международной федерации спорта из-за Универсиады
СвЖД присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
Осталось недолго: 1 июля закончится первый этап реконструкции Макаровского моста
ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации
Пришлось вызывать вертолет санавиации: под Туринском ребенок на мотороллере сбил ребенка-пешехода
В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды не смогли сесть пять самолетов
В Асбесте на предприятии погиб рабочий
Обстановка как в музее: бард Новиков показал свою роскошную квартиру в Москве
В школах Первоуральска появятся классы для аутистов
В Екатеринбурге посадили руководство стройкомпании, укравшее у дольщиков полмиллиарда
В Асбесте вынесли приговор бизнесмену, который убил слесаря из-за трещины в потолке
Свердловские энергетики из-за непогоды перешли на усиленный режим работы
В Свердловском онкодиспансере внедрен метод ядерной диагностики рака
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Екатеринбурге на Уралмаше ради новых высоток снесут частный сектор
На Урале шахтер прокатил коллегу на погрузчике и угробил его
Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%
Мать драконов над коленкой: уралец сделал самое большое в стране тату с героями «Игры престолов»
Разорвало половину лица: у екатеринбургского школьника во рту взорвалась электронная сигарета
Погрузка на Свердловской железной дороге за 5 месяцев составила 57,94 млн тонн
Был пристегнут, но без детского кресла: в Первоуральске в аварии пострадал 7-летний мальчик
Музею истории Екатеринбурга подарили кусок снесенной телебашни