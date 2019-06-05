За застройку и землепользование в Екатеринбурге начнут отвечать архитекторы и депутаты гордумы

СЕГОДНЯ 18:57 2019-06-05T18:57:24+03:00

Право на установку правил землепользования городу передали в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем не менее, выдачей разрешений на строительство продолжает заниматься региональный минстрой

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский собрал новую комиссию, которая определит правила землепользования и застройки застройки в Екатеринбурге. Соответствующее постановление опубликовали в городском издании «Екатеринбургский вестник»,

В нее вошли 22 человека. На должность председателя назначили Алексея Бирюлина – вице-мэра города по вопросам капстроительства. Его заместителем стал начальник департамента архитектуры и строительства, главный архитектор Алексей Храмов. Секретарем – тоже сотрудник департамента, а именно – начальник отдела градостроительного зонирования Роман Гусев.

Впрочем, в комиссию вошли люди и не из администрации города. В частности, туда попали руководитель архитектурного бюро «IN.FORM» Тимур Абдуллаев, член союза архитекторов России Михаил Вяткин, представители уральских компаний-застройщиков – Николай Медведев из «Фортис» и Сергей Павлов из «Стройтэк», а также юрист Прохор Савицкий и заведующий кафедрой в УрГАХУ Сергей Санок.

– Из депутатов Екатеринбургской гордумы в список попали: Николай Смирнягин, Алексей и Григорий Вихаревы, Тимофей Жуков, Владимир Крицкий, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, – указано в постановлении.

Ранее правила землепользования и застройки города утверждали в региональном минстрое. Однако в 2018 году это право вернули Екатеринбургу. Однако часть полномочий все еще решается на уровне правительства области: так, минстрой по-прежнему утверждает генплан города и выдает разрешения на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU