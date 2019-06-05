Был пристегнут, но без детского кресла: в Первоуральске в аварии пострадал 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-05T09:52:30+03:00

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Накануне утром, в Первоуральске, напротив дома № 13 по улице Советской произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не учел дистанцию и врезался в Renault Symbol.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным областного управления ГИБДД, на заднем сидении иномарки сидел 7-летний мальчик, который был пристегнут только ремнем безопасности.

- В результате столкновения ребенок получил травмы в виде ушибленной раны лица и сотрясения головного мозга. Но и этих травмы можно было избежать, если бы ребенок находился в полноценном автокресле, имеющим боковую защиту и штатные ремни безопасности, которые плотно фиксируют тело ребенка, не давая ему менять свое местоположение в момент резкого торможения, а также в аварийной ситуации, - отметили в УГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции также добавили, что родители должны помнить, что штатный ремень безопасности эффективно выполняет свою функцию защиты только при условии, что рост пассажира не менее 150 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU