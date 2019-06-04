2019-06-04T20:43:00+03:00
Общество

Полиция Екатеринбурга задержала организатора несогласованного пикета в сквере у Драмтеатра

Ранее его уведомляли о последствиях сотрудники правопорядка
Маргарита МАХОНИНА
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В администрации города заявили, что о проведении несогласованного пикета уведомили прокуратуруВ администрации города заявили, что о проведении несогласованного пикета уведомили прокуратуруФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали юриста и руководители «Комитета по спасению скверов» Ивана Волкова. 4 июня он организовал несанкционированный пикет у Драмтеатра, где с 13 по 21 мая прошли протесты против строительства собора святой Екатерины.

Фото: личная страница Ивана Волкова в Facebook

Фото: личная страница Ивана Волкова в Facebook

При этом днем общественника около Верх-Исетского районного суда встретил сотрудник правопорядка. На опубликованной юристом видеозаписи полицейский предупреждает, что в случае проведения несогласованного мероприятия Волкова привлекут к ответственности по статье 20.2 КоАП.

Также официально об акции высказались в администрации города.

– При подаче уведомления о проведении общественного мероприятия инициаторы допустили нарушения. Министерство общественной безопасности региона направило в их адрес предложение об устранении несоответствий, на которое организатор не ответил и продолжил агитацию, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Министерство указало инициатору на недопустимость нарушения ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Кроме того, о подготовке к мероприятию с нарушением установленного порядка уведомили прокуратуру.

«Комитет по спасению скверов» появился после встречи мэра города Александра Высокинского и общественников. Ранее они планировали подать заявление о проведении референдума по строительству храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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