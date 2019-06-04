На выходные в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-04T16:11:17+03:00

трамваи и автомобили не будут ходить от улицы Луначарского до Московской в обоих направлениях с 23:00 7 июня до 06:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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И без того сложная дорожная ситуация в Екатеринбурге усугубится на выходных. На весь уикенд будет закрыт участок проспекта Ленина на перекрестке с Мамина-Сибиряка.

Из-за этого трамваи и автомобили не будут ходить от улицы Луначарского до Московской в обоих направлениях с 23:00 7 июня до 06:00 10 июня.

Просьба к водителям обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения, - заявили в мэрии. - По сведениям ЕМУП «Городской транспорт», ремонт на указанном перекрестке давно назрел. После того как здесь будет произведена замена рельсов, шпал и щебеночного основания, ремонтники уложат новое асфальтовое покрытие.

Добавим, что до 1 июля в городе также закрыто движение по Макаровскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU