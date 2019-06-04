Опрос о месте строительства храма святой Екатерины предложили провести в конце июля

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-04T10:28:49+03:00

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Не утихают споры в Екатеринбурге о том, где лучше всего построить храм святой Екатерины: в сквере у Театра драмы, или не в сквере, а если не в сквере, то где, и как голосовать за это место? Свое предложение о том, как организовать опрос на заседании рабочей группы по подготовке процедуры озвучил депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

– Предлагаю сделать результаты опроса обязательными к исполнению, – отметил депутат. – И предлагаю проводить его на участках избирательной комиссии 30 июня или 28 июля. Также предлагаю привлечь Уральский государственный юридический университет, чтобы правильно сформулировать вопросы, чтобы не было разночтений.

Всего, по мнению Алексея Вихарева, для проведения опроса будет достаточно 150 избирательных участков. Также на заседании прозвучало предложение провести его во второй половине сентября. Но пока ясности о том, как именно и когда он будет проходить нет.

ИСТОЧНИК KP.RU