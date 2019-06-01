Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман принял участие в триатлонном соревновании IRONSTAR

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-01T17:37:32+03:00

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман финишировал в соревновании по триатлону IRONSTAR 113 SOCHI 2019. Для этого ему пришлось преодолеть 1,93 километра в плавь, 90 – в велогонке, 21,1 – бегом. На преодоление расстояния давали 8 часов.

– Сделал в Сочи половинку железной дистанции. Организация очень хорошая. Жара сильная. Еле жив, но на финише ускорился, – написал он в Instagram.

Напомним, Евгению Ройзману 56 лет. Ранее он активно участвовал в городских и региональных марафонах. В том числе – «Европа-Азия». Также он каждые выходные совершал пробежку вокруг городского пруда с другими жителями Екатеринбурга. Эту традицию он продолжает и сегодня, публикуя приглашения в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU