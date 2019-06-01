«Пошатнулся и обессиленно лег на траву»: на окраине Екатеринбурга погиб самец косули

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-01T16:58:15+03:00

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В Екатеринбурге по микрорайону Эльмаш несколько часов бегала дикая косуля. Пока местные жители уговаривали приехать МЧС и Зоопас, животное успело пострадать – разбило себе всю мордочку. Вечером прибыли мужчины из балтымского охотничьего хозяйства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/712311" frameborder="0"></iframe> Дикая косуля бегает по дворам Эльмаша.Видео: предоставлено очевидцем событий Александром! другой источник

– Они натянули специальную сетку – думали будет сопротивляться. А он пошатнулся и обессиленно лег на траву. Связали ему ноги, надели мешок на голову – чтобы не пугался, – рассказывает очевидец Александр. – Мы до этого думали, что это олененок, который потерял маму. А оказалось – взрослый самец, которому 2-3 года.

Животное связали, чтобы оно не сопротивлялось Фото: предоставлено очевидцем события Александром

Косулю погрузили в машину и отвезли в ветеринарную клинику, которая находится в Верхней Пышме. Там животное скончалось – по предварительной версии, из-за полученных травм. Свидетели подозревают, что косулю мог сбить автомобиль. Также рассматривают версию о том, что животное сильно испугалось и погибло от стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU