В Екатеринбурге сбили двух девочек 5-ти и 9-ти лет

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-01T07:18:29+03:00

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В Екатеринбурге в течение получаса произошли сразу два ДТП с наездом на детей. Медики диагностировали у пострадавших ушибы и ссадины, поэтому их отпустили домой под наблюдение родителей.

– Оба ДТП произошли 31 мая. Первое – на улице Избирателей. В 18:25 Volkswagen Polo наехал на девочку девяти лет, когда двигался в сторону улицы Ильича. Известно, что она выбежала на проезжую часть, но водитель не увидел ее из-за припаркованного рядом авто, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД. – Другой наезд совершил Ford S-Max. В 17:03 он пытался выехать на дорогу улицы Азина и сбил 5-летнюю девочку на велосипеде.

Место аварии на улице Азина Фото: отдел пропаганды ГИБДД

В ГИБДД добавили, что обстоятельства аварий продолжают устанавливаться. Кроме того, там предупредили об участившихся случаях ДТП с детьми.

– Родителям рекомендуем контролировать досуг детей в период школьных каникул. Напомните, что переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, убедившись в безопасности своего перехода. Еще раз проговорите, что кататься на велосипеде можно только на безопасных участках, а при пересечении проезжей части обязательно спешиться, – заключили там.

ИСТОЧНИК KP.RU