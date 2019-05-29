«Осталась вдова и двое сыновей»: на Урале приемщика металлолома застрелили из-за 20 тысяч
В Тавде полиция задержала 35-летнего местного жителя, который убил хозяина предприятия, принимающего лом.
- Ранее неоднократно судимый житель принес для сдачи в лом за вознаграждение фрагмент металлической трубы, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Когда хозяин предприятия достал деньги, чтобы расплатиться, мужчина выхватил обрез охотничьего ружья и хладнокровно застрелил жертву.
Все это он сделал ради борсетки, в которой лежало не больше 20 тысяч рублей.
- У предпринимателя осталась вдова и двое сыновей, - добавляет Валерий Горелых. - Вот цена жажды наживы любой ценой. Остаться безнаказанным злоумышленнику не удалось. Сыщики уголовного розыска оперативно его задержали и поместили под стражу, где он может пробыть до конца своих дней.
Это происшествие, к слову, обсуждали сегодня на «круглом столе» в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области, где встретились представители органов власти, МВД, бизнес-сообщества. Он был посвящен совершенствованию правил в сфере обращения лома черных и цветных металлов.
- Только в 2019 году территориальными органами внутренних дел осуществлено свыше 120 проверок объектов, относящихся к металлургическому комплексу, - уточнил Валерий Горелых. - Представители МВД составили 37 административных протоколов, привлекли к административной ответственности 10 лиц, выявили 11 преступлений, возбудили 13 уголовных дел, изъяли из незаконного оборота более 2 тонн черных металлов.
ИСТОЧНИК KP.RU