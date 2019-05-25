Пропавшего школьника с Уралмаша нашли в ТЦ: ему надоел контроль мамы

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-25T14:25:04+03:00

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Десятилетний четвероклассник, который в пятницу около 16 часов ушел погулять из дома на Уралмаше и не вернулся, нашелся сегодня днем в торговом центре «Карнавал».

Ребенка задержала охрана торгового объекта, а после – сообщила о школьнике в отдел полиции №15. Здесь и состоялась встреча школьника и его мамы.

С ребенком провели профилактическую беседу, а маму привлекли к административной ответственности по стать 5.35 КоАП за то, что она не сообщила вовремя о пропаже своего отпрыска.

По словам полицейских, ребенок пропал, так как просто хотел на время не быть под контролем мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU